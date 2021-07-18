Соединенные Штаты помогают Украине преодолеть последствия пандемии, говорится в заявлении посольства.

Предоставление Украине более 2 млн доз вакцины против COVID-19 Moderna демонстрирует поддержку Соединенными Штатами Америки украинцев.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Посольства США в Украине.

"Сегодня в Украину поступило 2000040 доз вакцины Moderna американского производства, что является частью прямого пожертвования со стороны США путем COVAX, предназначенной для спасения жизней и построения безопасного мира", - говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что пожертвование более 2 млн доз вакцины против COVID-19 еще раз демонстрирует, что Соединенные Штаты поддерживают народ Украины.

С самого начала пандемии Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Украиной, выделив - в дополнение к американским взносам в глобальный механизм COVAX - более 55 млн долларов на поддержку общенационального ответа Украины на COVID-19.

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"Как сказал президент Джо Байден, Соединенные Штаты стремятся преподнести международные усилия по вакцинации на такой же уровень срочности, который мы продемонстрировали дома. Это уникальный момент в истории, и США будут продолжать делать все возможное, чтобы построить мир, который будет более безопасным и более защищенным от угрозы инфекционных болезней", - подчеркнули американские дипломаты.

Вакцина от коронавируса в Украине

Сегодня, 18 июля, Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Препарат предоставлен правительством США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина с этой поставки предназначена для организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после полного курса вакцинации Moderna можно будет получить международный сертификат. Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, вырабатываемой в Южной Корее. С 29 мая года в Украине открыли первые центры массовой вакцинации населения.



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Автор: Виктория Токарева