Сегодня стоит попробовать все без исключения варианты масштабирования вакцинации. Ситуация требует экстраординарных действий и решений.

В Украине на следующей неделе начнется пятый этап кампании по вакцинации от COVID-19, когда будут прививать всех желающих от 18 лет.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа") в Facebook.

Он отметил, что в Украине постепенно увеличиваются темпы вакцинации. За минувшие сутки установлен очередной рекорд – привито от коронавируса 117 тыс. людей. Как и обещал министр здравоохранения Виктор Ляшко, в июле количество вакцинаций вышло почти на 120 тыс. ежедневно.

"На следующей неделе стартует пятый этап вакцинальной кампании, когда прививать начнут всех желающих от 18 лет. В ближайшее время, по словам премьер-министра Дениса Шмигаля, ожидается поставка значительных объемов вакцин в Украину – 8 млн доз до конца июля. Это дает надежду на масштабирование кампании по вакцинации", - отметил депутат.

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По мнению Радуцкого, потенциал созданной за последнее время сети (500 мобильных бригад, 1200 пунктов вакцинации и более 200 Центров вакцинации) довольно высок, вопрос лишь в желании украинцев.

Он отметил, что на первых этапах прививки проходят наиболее мотивированные люди, которые даже готовы ехать за вакциной в другой город. Теперь, по его словам, врачам придется работать и с "инертной частью общества", поэтому процедуру прививки нужно сделать максимально доступной и удобной.

"В большинстве крупных городов работают центры вакцинации. В небольших населенных пунктах открывать такие центры не всегда уместно. В настоящее время Центр общественного здоровья изучает вопрос, целесообразно ли проводить прививку от "ковида" в аптеках. Почти в каждом селе есть аптека, и все жители знают, где она находится. Если в аптечном пункте есть необходимые условия (ширма, стол, подключение к электросети), то теоретически мобильная бригада (врач и медсестра) могут проводить прививки и там", - добавил парламентарий.

По его словам, опыт стран ЕС показывает, что вакцинация в аптеках позволяет расширить кампанию по вакцинации, "достучаться" до значительно большего круга людей, особенно это касается провинции.

Он отметил, что предложение еще проходит стадию обсуждения. В ближайшие недели Минздрав определится, насколько эффективным может быть привлечение аптечной сети к вакцинальной кампании в реалиях Украины.

По мнению Радуцкого, сегодня стоит попробовать все без исключения варианты масштабирования вакцинации. Ситуация требует экстраординарных действий и решений, уверен он.

Вакцинация от коронавируса в Украине: детали

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

До конца июля в Украину запланирована поставка более 8 млн доз вакцин от COVID-19.

По состоянию на 16 июля всего проведено 3 млн 899 тыс. 890 прививок. В целом привито 2 млн 539 тыс. 636 человек, из них получили 1 дозу – 2 млн 539 тыс. 634, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 млн 360 тыс. 256.

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Автор: Константин Гончаров