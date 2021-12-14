В Европе уровень заболеваемости коронавирусом остается очень высоким, но появились признаки стабилизации ситуации, отметили в Киевской школе экономики.

Украина вышла из десятки крупных стран Европы по уровню заболеваемости коронавирусом COVID-19 и сейчас находится на 12-й позиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Заболеваемость в Европе стабилизировалась на абсолютном историческом максимуме заболеваемости... Пока еще мы не говорим о тренде на стабилизацию, а говорим о начале признаков стабилизации в Европе, но уровень заболеваемости остается очень высоким. Это абсолютный рекорд, континентальный рекорд среди всех других континентов за все время пандемии и исторический рекорд для Европы в целом", – отметил он.

Читайте такжеТретья волна коронавируса в Украине уже выходит из своего пика – KSEПо словам Ганиченко, сейчас ситуация в Европе остается очень напряженной, но есть первый положительный сигнал – по крайней мере одну неделю заболеваемость в Европе перестала расти.

Однако, по мнению специалистов, риск такого роста все еще остается высоким.

В частности, продолжают расти показатели заболеваемости в Швеции, Франции, Италии и Португалии.

"Украина продолжает спадать уже месяц, и мы видим стабильный тренд снижения заболеваемости. За последнюю неделю новые выявленные случаи уменьшились на 17% в Украине и стабильными темпами уже пятую неделю подряд падают", – сообщил эксперт.

Он рассказал, что Украина вышла из ТОП-10 больших стран Европы по уровню заболеваемости и сейчас находится на 12-й позиции.

Напомним, 2 ноября Юрий Ганиченко говорил, что заболеваемость COVID-19 в Украине вдвое превышает средний показатель в Европе.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас могут заинтересовать такие новости:

Автор: Антонина Доломанжи