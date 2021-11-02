Наша страна вышла на вторую позицию среди крупных стран Европы по показателю смертности от коронавирус, отметили в Киевской школе экономики.

Заболеваемость COVID-19 в Украине вдвое превышает средний показатель в Европе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Так, по данным KSE, заболеваемость COVID-19 в Украине вдвое превышает средний показатель в Европе.

Читайте такжеKSE: Украина показывает первые признаки стабилизации заболеваемости коронавирусом"Европа продолжает расти. И заболеваемость в Европе направляется к зимнему пику, и уже в течение 1-2 недель Европа может выйти на это значение и продолжит постепенно двигаться к абсолютному пику, который был во время осенней волны прошлого года в Европе", – рассказал Ганиченко.

По его словам, Украина вышла на первую позицию среди крупных стран Европы по коэффициенту выявления случаев COVID-19 за последнюю неделю, который составляет 20,3%.

Это значит, добавил он, что каждый пятый протестированный получает подтверждение диагноза коронавирус.

В то же время во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют удерживать этот показатель на уровне 5% и ниже.

Кроме того, эксперт рассказал, что в Украине продолжает расти смертность от COVID-19, и за последние 14 дней этот показатель составляет 18,9 умерших на 100 тыс. населения.

По этому показателю Украина вторая среди крупных стран Европы, на первом месте Румыния (31,2 человека на 100 тыс. населения).

Напомним, коронавирус в Украине 1 ноября диагностировали у 19 455 человек, а 31 октября COVID-19 нашли у 13 936.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Антонина Доломанжи