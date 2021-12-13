По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в Украине на новогодние праздники должна быть стабильной.

Украина преодолела показатель в 40% вакцинированных среди взрослого населения. Одновременно угроза распространения штамма "Омикрон" все еще существует.

Как сообщается на сайте главы государства об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

По данным правительства, на прошлой неделе в Украине выявлено 61 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, а активных больных на сегодня – почти 300 тысяч человек.

Читайте такжеНа сегодня штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен - МинздравПремьер-министр Денис Шмигаль напомнил, что с 7 декабря девять областей вышли из "красной" зоны, а сейчас критериям выхода из нее соответствует Винницкая область, поэтому будет рассматриваться вопрос о ее переводе в "желтую" зону.

Он также уточнил, что для минимизации рисков для больных COVID-19 среди граждан в возрасте от 60 лет были внесены изменения в стандарты медицинской помощи по коронавирусной болезни и расширены показания к госпитализации этой категории больных.

"В связи с приближением рождественских и новогодних праздников, были приняты соответствующие приказы Минздрава и главного государственного санитарного врача по противоэпидемических мероприятий во время работы горнолыжных курортов. Отдельно также наработаны противоэпидемические мероприятия во время проведения крупных массовых мероприятий", - сообщил Шмигаль.

В то же время, по прогнозам Совета национальной безопасности и обороны, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной.

Ожидается, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе.

"Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни", - отметил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Штамм коронавируса "Омикрон": что о нем известно

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружен в Южной Африке 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

Этот штамм имеет 32 мутации, что вызывает беспокойство у эпидемиологов.

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был ранее обнаружен.

ВОЗ подтвердила, что требуется время, чтобы определить, насколько заразен этот штамм, вызывает ли он более тяжелое течение заболевания, и насколько эффективны методы лечения и вакцины против него.

По состоянию на 9 декабря в Украине не было выявлено случаев COVID-19, вызванных новым штаммом "Омикрон".

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Автор: Антонина Доломанжи