Ситуация в Донецкой области улучшилась.

10 регионов Украины остаются в "красной" зоне. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Читайте такжеУченые заявили, что "Омикрон" менее опасен, но окончательные выводы делать раноПо состоянию на 13 декабря показателям "желтой" зоны отвечают Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Также в "желтую" зону перешла Донецкая область. Коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе за последние сутки опустился ниже 20%.

В 10 областях - Винницкой, Волынской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской - держатся показатели "красной" зоны. Во всех регионах высокий коэффициент выявления случаев инфицирования.

Одесская и Закарпатская - в "оранжевой" зоне. Уровень госпитализаций в Закарпатской области держится на уровне выше 60 человек на 100 тысяч населения третьи сутки подряд.

Напомним, что данные Минздрава касательно зонирования берутся во внимание во время принятия правительственной комиссией решения об установлении уровня эпидопасности в том или ином регионе и внедрении соответствующих карантинных ограничений.

Карантин в Украине

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством на прошлой неделе.

"Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные места при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных мест можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

"Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - подытожил представитель правительства.

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Автор: Анастасия Печенюк