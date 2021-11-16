По уровню смертности Украина остается на второй позиции после Румынии.

Украина вышла из лидеров антирейтинга за уровень заболеваемости COVID-19 среди крупных стран Европы и сейчас занимает пятую строчку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Ситуация в Украине стабилизируется и улучшается, но это еще не победа над вирусом окончательная. Мы все еще находимся на достаточно больших значениях заболеваемости и смертности", - отметил он.

По словам Ганиченка, в ряде европейских стран сейчас наблюдается повторная вспышка COVID-19.

"Это абсолютно прямая угроза Украине в том плане, что даже после спада, который сейчас продолжает наблюдаться в Украине и по количеству выявленных случаев, и по количеству госпитализаций, может быть повторное роста", - считает он.

В частности, за неделю заболеваемость COVID-19 в Украине сократилось на 8%, но в отличие от Украины уровень заболеваемости в Европе продолжает расти и уже достиг своего абсолютного исторического максимума.

"На следующей неделе мы ожидаем, что Европа обновит свой исторический максимум и заболеваемость там продолжит дальше расти", - сказал эксперт.

По данным KSE, Украина вышла из лидеров антирейтинга по уровню заболеваемости среди крупных стран Европы и сейчас занимает пятую строчку.

В то же время, по уровню смертности от COVID-19 Украина продолжает находиться на второй позиции после Румынии.

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По словам Ганиченко, смертность является отложенным показателем, который может расти уже и после того, как уровень заболеваемости начал падать.

Украина также занимает третье место по коэффициенту выявления новых случаев COVID-19 за последние семь дней - 20%, что означает, что каждый пятый протестирован украинец оказывается инфицированным.

Однако во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют удерживать этот показатель на уровне 5% и ниже.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса за сутки. В частности, за минувшие сутки в Украине зафиксировано 16 тыс. 308 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за прошедшие сутки 2 тыс. 264 человека госпитализированы, зафиксировано 838 летальных случаев.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 244 тыс. 749 человек, выздоровели – 2 млн 664 тыс. 373, умерли – 77 тыс. 985.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи