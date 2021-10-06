В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых больных пропускают без очереди и сразу в реанимацию.

В Киеве ситуация с коронавирусом становится все серьезнее. В сети показали очередь из карет скорой помощи на въезде в Александровскую больницу. Как известно, именно в это учреждение направляют больных COVID-19 людей.

"На улице уже давно глубокая ночь, но это не мешает стоять в очереди Александровскую больницу автомобилям скорой помощи", - подписал видео автор в Telegram-канале Киева Оперативного.

Отмечается, что первая бригада медиков стоит в очереди почти 5 часов. В очереди стоят лишь больные со средней тяжестью COVID. Тяжелых больных пропускают без очереди и сразу в реанимацию.

На видео можно увидеть, как масса машин стоит под въездом в больницу. Медики тоже ждут на улице.

Напомним, что за последние сутки в Украине подтвердили 12 662 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях.

В Киеве за сутки COVID-19 обнаружили у 792 жителей, 11 больных умерли. На сегодня в Киеве всего зарегистрировано 237 337 подтвержденных случаев заболевания, случаев выздоровления 221870. Летальных случаев в Киеве с начала пандемии зафиксировано всего 5474.

Сообщается, что в Одессе, например, в отделениях для больных коронавирусом уже нет коек. А во Львовской области обещают вообще ужесточить карантин из-за вспышки инфекции.

Как мы ранее писали, в Днепре медики спасают от тяжелого COVID-19 всю семью.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко