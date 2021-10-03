Волонтер рассказала о страшных историях инфицированных людей.

В Одессе закончились места для больных коронавирусом.

Об этом вечером 3 октября сообщила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"На данный момент мест в реанимациях для тяжелых пациентов нет. ИВЛ есть в табличках отчетных по данным стационаров, а мест нет", - утверждает волонтер.

Она привела в пример несколько ситуаций, случившихся в Одессе с инфицированными людьми, в том числе завершившиеся летально.

Читайте такжеЛяшко рассказал, когда появится первая вакцина от коронавируса украинского производства"Пациентка 66 лет. Сатурация 50. Находилась в стационаре ковидном. Врачи запрашивают реанимацию. В течение двух часов, с участием двух департаментов, удалось найти место и сделать перевод. Но время могло быть потеряно. Час назад я выдавала родственникам этой пациентки маску с мешком (в наличии в стационаре нет, купить тоже не возможно)", - рассказала Ножевникова.

Также в стационар попала семья (супруги, которым более 80 лет, и двое сыновей – обоим порядка 50 лет). Женщина умерла спустя четыре 4 дня, один из братьев забрал остальных членов семьи из стационара.

"К вечеру с трудом брата устраиваю в другой стационар (сатурация 70). Сегодня и он умер. Папа тоже состояние тяжелое", - рассказала волонтер.

В другом случае – пытались спасти пенсионерку, которую оперативно госпитализировали, но в стационаре "забилась банка и отключился кислород". К утру у пациентки упала сатурация до 30, ее перевели в реанимацию, где она пробыла неделю, сын пытался перевести ее в другую больницу, но сегодня женщина умерла.

Ранее эксперт ЮНИСЕФ рассказала, что причиной смертей от коронавируса также является самолечение.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Лариса Козовая