Реанимация Мечникова перегружена. Там находятся 25 больных, четверо из них в критическом состоянии.

В Днепре в областной клинической больнице им. Мечникова переполнена ковид-реанимация, сейчас четверо пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этом рассказал на пресс-конференции директор медучреждения Сергей Рыженко.

"Сегодня реанимация Мечникова перегружена. 25 больных, четверо из них критических. Мы делаем все возможное, чтобы они самостоятельно дышали. Принимаем самых тяжелых. Скорые доставляют к нам тех, кого почти нельзя спасти. Болеют целыми семьями", - рассказал о ситуации с коронавирусом в городе Рыженко.

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По словам врача, в настоящее время в ковид-отделении Мечникова находятся три семьи, которые попали в больницу с тяжелыми формами коронавируса. Все тяжело больные пациенты - невакцинированные.

"Лидия Степановна, Михаил Васильевич из Марганца. Им по 80. Со школы всю жизнь вместе. Четвертые сутки находятся в одной реанимации Мечникова в разных палатах. Врачи стараются сделать так, чтобы они не видели страдания друг друга. Их дети в ковид-терапии. Зависимость от кислорода не дает возможности им говорить", - рассказал Рыженко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Днепропетровская область среди лидеров по количеству новых больных коронавирусом. За сутки там обнаружили 992 больных.

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Автор: Ирина Погорелая