Среди заболевших коронавирусом за сутки - 1 тысяча 186 детей и 271 медработник.

В Украине за сутки 5 октября 2021 года зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Минздрав Украины в своем Telegram- канале.

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Также за прошедшие сутки:

госпитализировали - 3 тысячи 745 человек;

умерли – 320 человек;

выздоровели - 4 тысячи 630 человек.

За сутки проведено 54 тысячи 386 тестов методом ПЦР.

В течение суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), м. Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За прошедшие сутки в Украине 117 тыс. 234 человека вакцинированы против COVID-19. Как сообщили в пресс-службе Минздраве, одну дозу получили 58 тыс. 659 человек, полностью иммунизированы - 58 тыс. 575.

В течение суток работали 887 мобильных бригад, 2 тыс. 938 пунктов прививки и 346 центров вакцинации.

От начала вакцинальной кампании привиті 7 млн 300 тыс. 774 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 млн 879 тыс. 300. Всего сделано 13 млн 180 тыс. 072 прививки.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 миллиона 482 тысячи 518 человек;

выздоровели - 2 миллиона 273 тысячи 382 человека;

умерли - 57 тысяч 526 человек;

проведено ПЦР-тестирований - 13 миллионов 58 тысяч 358.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что пик заболеваемости COVID-19, в том числе в связи с распространением мутированного варианта вируса "Дельта", ожидается в конце октября.

Коронавирус в Киеве: данные на 6 октября 2021

В Киеве за сутки COVID - 19 обнаружили у 792 жителей, 11 больных умерли. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко на своей Facebook-странице.

В числе новых заболевших: 424 женщины в возрасте от 18 до 95 лет, 267 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет, а также более 100 детей - 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 1 до 17 лет.

В течение суток в медучреждения города госпитализировали 76 больных и 235 - с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113) районах.

На сегодня в Киеве всего зарегистрировано 237 тыс. 337 подтвержденных случаев заболевания, случаев выздоровления 221 тыс. 870. Летальных случаев в Киеве с начала пандемии зафиксировано всего 5 тыс. 474.

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Авторы: Ольга Робейко, Инна Андалицкая, Екатерина Гирнык