Эксперт удивлен тем, что власти неэффективно использовали второе лето подряд для подготовки детсадов и школ к эпидемии.

Украина не избежит резкого всплеска заболеваемости коронавирусом из-за плохой подготовки учебных заведений и детских садов к эпидемии.

Об этом заявил руководитель национальной экспертной группы по информационному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, пишет "Украина 24".

По его словам, страна не сможет быстро подготовиться к переходу в "желтую зону" карантина.

"Это ожидаемая ситуация. Быстро подготовиться к новой вспышке и большому количеству заболеваний и госпитализации нам уже не удастся, потому что все надо делать вовремя. Я был удивлен, что Украина неэффективно использовала время второго лета, когда можно было подготовить детсады, школы, чтобы хотя бы для детского населения обеспечить безопасные условия", - сказал Александрин.

Он считает, что основными распространителями вируса являются именно дети, соответственно, динамика заболевания будет расти.

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"А так как мы знаем, что дети являются движущей силой распространения острых респираторных заболеваний, в том числе и COVID-19, то как раз через детское население дальше мы будем наблюдать увеличение, возрастающую динамику по коронавирусу. Мы ждем резкий подъем заболеваемости, его уже не остановить", - добавил Александрин.

Коронавирус в Украине

В Украине первый подтвержденный случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года, 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

Из-за эпидемии в Украине ввели адаптивный карантин. Страну поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Самые слабые ограничительные меры в "зеленой" зоне, а самые строгие – в "красной". Пока все украинское государство - "зеленое", однако в последние дни ходит информация о переходе в "желтую" зону.

За минувшие сутки, 8 сентября, в Украине выявили 3663 новых случая COVID-19. В частности, был госпитализирован 981 человек; зафиксирован 61 летальный случай; выздоровели 1546 людей.

Вакцинация в Украине: что известно

Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. По состоянию на сегодня более 4,5 млн украинцев уже полностью иммунизированы против COVID-19.

В частности вчера, 8 сентября, 161 тыс. 169 человек было вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 56 тыс. 193 человека, полностью иммунизированы 104 тыс. 976 человек.

Сейчас прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, производимой в Южной Корее; и вакциной Moderna американского производства.

Министерство здравоохранения Украины объявило о старте пятого этапа вакцинации от COVID-19. С 21 июля все взрослые, которым исполнилось 18 лет, могут сделать прививку.

Автор: Александр Топчий