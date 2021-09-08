Наша страна готова к новой волне COVID-19, отметил нардеп.

Значительное ухудшение ситуации в Украине с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 ожидается на конец октября – начало ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в комментарии журналистам председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"...по прогнозам европейских ученых, по прогнозам украинских ученых значительное ухудшение ситуации может наступить конец октября – начало ноября", – отметил он.

Читайте также"Во избежание локдауна": госкомиссия рассмотрит возвращение "желтой" зоны в УкраинеНардеп добавил, что на сегодня ситуация ухудшается в Украине, но "это еще не "оранжевая" и не "красная" зона, поэтому сейчас говорить о третьей волне заболеваемости еще рано".

Радуцкий подчеркнул, что на сегодня правительство, страна подготовлены к третьей волне эпидемии COVID-19.

Нардеп сказал, что если речь пойдет о заболевании 70 тысяч человек в сутки, то медицинская система Украины будет выдерживать, но не справится с нагрузкой, когда речь пойдет о 80 или 100 тысяч больных.

Напомним, в марте прошлого года началась пандемия коронавируса, и в ряде государств, в частности и в Украине, ввели карантин. В нашей стране уже было несколько волн заболеваемости. Когда больных становилось очень много – власти вводили жесткий карантин (локдаун).

Сейчас карантин в Украине адаптивный – страну поделили на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны. Самые слабые ограничительные меры в "зеленой" зоне, а наиболее строгие – в "красной". Пока все украинское государство "зеленое".

Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что страна может перейти в "желтую" зону карантина на следующей неделе (13 – 19 сентября).

Авторы: Надя Пришляк, Екатерина Присяжнюк