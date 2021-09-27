Игорь Кузин отметил, что к продуктовым магазинам применят ряд ограничений.

Продуктовые магазины в "красных" зонах карантина закрывать не будут. Для них введут ряд условий, но вакцинация для посетителей не обязательна.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "РБК-Украина".

"Относительно магазинов, которые работают с продуктами питания - они смогут продолжать работу при красном уровне. К ним будет применяться ограничения по количеству людей, одновременно находящихся в помещении. Но требование о вакцинации на них пока не распространяется", - объяснил чиновник.

По его словам, такое правило серьезно повлияет на жизнь в населенном пункте. В то же время он отметил, что могут обязать вакцинировать определенный процент работников сферы обслуживания.

Читайте такжеКомаровский рассказал, как можно заставить пожилых людей вакцинироваться"Но требования по допуску туда вакцинированных посетителей - такой нормы, скорее всего, не будет", - подытожил Кузин.

Карантин в Украине

С 23 сентября вся территория Украины находится в "желтой" зоне карантина. В этой зоне запрещается очное обучение в учебных заведениях, где недостаточно вакцинированных работников, кроме детсадов и 1-4 классов, а также накладываются ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки зафиксировали 3 тыс. 7 новых случаев COVID-19 по состоянию на 27 сентября 2021 года. Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания вчера было зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

В Украине за прошедшие сутки сделали более 37,1 тысячи прививок против COVID-19, из них одну дозу получили 21 тыс. 836 людей, полностью иммунизированы - 15 тыс. 317 человек

Автор: Анастасия Горбачева