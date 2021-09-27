Среди заболевших за сутки - 286 детей.

В Украине за сутки зафиксировали 3007 новых случаев COVID-19 по состоянию на 27 сентября 2021 года.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает "Коронавирус_инфо".

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Также за минувшие сутки:

госпитализировали - 1 тыс. 478 человек;

умерли – 94 человека;

выздоровели – 952.

Кроме того, за сутки осуществлено более 13 тысяч тестирований методом ПЦР.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 млн 395 тыс. 404 человека;

выздоровели - 2 млн 245 тыс. 144;

умерли – 55 тыс. 720.

Самое большое количество подтвержденных случаев заболевания вчера было зарегистрировано в Днепропетровской (371), Черновицкой (282), Львовской (241), Харьковской (233) и Тернопольской (180) областях.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

В Украине по состоянию на 26 сентября зафиксировали 4 тыс. 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, в том числе заболели 448 детей и 57 медработников.

Коронавирус в Киеве: данные на 27 сентября 2021

В Киеве за прошедшие сутки зарегистрировано 135 новых больных COVID-19, 5 человек умерли от осложнений. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"135 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 5 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5 тыс. 374 летальных случаи от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 232 тыс. 856", – отметил Кличко.

В числе новых заболевших: 73 женщины в возрасте от 18 до 77 лет, 44 мужчины в возрасте от 18 до 86 лет, а также дети - 10 девочек от 2 до 17 лет и 8 мальчиков от одного до 17 лет.

В больницы госпитализировали в течение суток 14 больных, 104 человека с подозрением COVID-19 и пневмониями.

Как отметил Кличко, с начала пандемии коронавирусную болезнь преодолели всего 219 тыс. 958 жителей столицы.

Он добавил, что за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском – 29, В Оболонском районе – 17, в Дарницком и Святошинском районах – по 15 случаев.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за прошедшие сутки сделали более 37,1 тыс. прививок против COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"37 тыс. 153 человека вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки, 26 сентября 2021 года. Одну дозу получили 21 тыс. 836 людей, полностью иммунизированы - 15 тыс. 317 человек", - сказано в сообщении.

Прививки делали 308 мобильных бригад по иммунизации, в 1 тыс. 119 прививочных пунктах и в 357 центрах вакцинации.

С начала кампании по вакцинации в Украине привито 6 млн 781 тыс. 525 лиц, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 5 млн 458 тыс. 838 человек.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля. Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

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Авторы: Ольга Робейко, Инна Андалицкая, Виктория Токарева