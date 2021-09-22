С 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень эпидопасности.

В ближайшее время некоторые регионы Украины могут перейти в "красную" зону эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Темпы распространения коронавируса свидетельствуют, что в ближайшее время некоторые регионы могут перейти в "красную" зону. В этих регионах бизнес сможет работать, если все работники и все посетители имеют "зеленые" COVID-сертификаты", - сказал глава правительства.

Читайте такжеЭпидемиологи прогнозируют пик заболеваемости гриппом в Украине в октябре-ноябреКак сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, по результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила установить с 00 часов 00 минут 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространение COVID-19 на территории всех регионов страны.

13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только, если 100% работников имеют "зеленый" COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения "красного" уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов "зеленого" COVID-сертификата.

При условии наличия у лица, которое пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Это же касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.

Автор: Леся Лещенко