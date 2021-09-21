В частности, решено установить с 00 часов 00 минут 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о том, что с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен "желтый" уровень эпидопасности.

Об этом сообщила пресс-служба правительства по результатам заседания комиссии.

Государственная комиссия заслушала доклад министра здравоохранения Виктора Ляшко о распространении на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 и рассмотрела вопрос внедрения во всех регионах страны "желтого" уровня эпидемической опасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается, поэтому обязанность государства — защитить жизнь и здоровье людей. "Ограничения "желтой" и "красной" зон не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждение недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран для того, чтобы уберечь людей и в то же время не останавливать экономическую активность страны", — отметил премьер-министр.

Читайте такжеПравительство выделит 22 миллиарда гривен из госбюджета-2022 на борьбу с коронавирусомПо результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС решила:

- установить с 00 часов 00 минут 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID - 19 на территории всех регионов Украины;

- применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности;

- главам областных и города Киева государственных администраций принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения COVID-19.

Участники заседания также затронули вопрос охвата населения вакцинацией, в частности учителей и работников учебных заведений. Шмыгаль отметил, что по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей растет.

С учетом обсуждения Государственная комиссия поручила главам областных и города Киева государственных администраций принять меры к: возможности привлечения к процессу вакцинации, в том числе, учителей и работников учреждений образования возможностей существующих пунктов прививок в учреждениях образования; обеспечение возможности и организации вакцинации в том числе учителей и работников учреждений образования с помощью выездных мобильных вакцинальных сессий в случае отсутствия в учреждениях образования постоянных пунктов прививок; информирование и проактивного приглашение к вакцинации не только учителей и работников учреждений образования, а также их родственников и родственников соискателей образования до существующих пунктов прививок в учебных заведениях и во время работы выездных мобильных вакцинальных сессий.

Что предшествовало

13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19.

В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Автор: Леся Лещенко