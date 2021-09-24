По словам заместителя министра здравоохранения, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в риске вхождения в "красную" зону.

В течение ближайших двух-трех недель четыре региона Украины могут перейти в "красную" зону эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

"Каждый из регионов переходит по меньшей мере в "желтый" уровень эпиднебезопасности. Но по состоянию на 24 сентября, уже 9 регионов демонстрируют признаки "оранжевого" уровня", - сказал он.

По словам Кузина, Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области находятся в риске вхождения в "красную" зону.

"Эти регионы могут перейти в "красную" зону в течение ближайших двух-трех недель", - добавил он.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки выявлено 9 тыс. 058 новых случаев COVID-19. С коронавирусной болезнью были госпитализированы 2 тыс. 060 человек, умерли - 140 больных, выздоровели – 2 415 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (948), Днепропетровской (889), Львовской (715), Одесской (622) и Донецкой (602) областях.

Автор: Леся Лещенко