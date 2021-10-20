Он призвал руководство парламента организовать вакцинацию нардепов и работников секретариата и Аппарата ВР.

Очередь из катафалков в Киевский крематорий сегодня составляет около 2 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на заседании парламента.

Он напомнил, что в Украине в среднем ежедневно более 18 тысяч новых больных на COVID-19, и добавил, что Украина сегодня на 2 месте в Европе по числу умерших.

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Радуцкий обратился к руководству ВРУ с требованием обеспечить соблюдение масочного режима в помещении парламента, поскольку "80% Верховной Рады не понимает, что масочный режим – это обязательно для выполнения". По его словам, большое количество народных депутатов, работников Секретариата и Аппарата парламента не вакцинированы, не имея для этого противопоказаний. Он призвал руководство парламента организовать прививки для желающих в помещении ВР – для Аппарата, Секретариата ВР и народных депутатов.

Радуцкий также призвал народных депутатов поддержать постановление, которое касается определенных ограничений во время пандемии в стенах парламента. Он также отметил, что сегодня парламент будет рассматривать законопроект о возможности применения в Украине новационных лекарств, которые используются для лечения COVID-19. По его словам, для того, чтобы их можно было использовать в Украине, нужно упростить их государственную регистрацию.

Напомним, вчера СМИ сообщали, что в Киеве, на фоне всеукраинского рекорда смертей от COVID-19 за сутки, на Байковом кладбище образовалась "пробка" с похоронными автобусами. В течение дня к зданию крематория практически каждые 10 минут подъезжал новый ритуальный транспорт.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 18 октября по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 9-е место в мире и 4-е - среди стран Европы.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев COVID-19. Госпитализировано 5 468 человек, умерли от осложнений болезни – 495.

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Автор: Надя Пришляк