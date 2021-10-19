В Украине за сутки, 18 октября, обнаружили 15 579 новых случаев коронавирусного заболевания. Среди выявленных больных - 1 309 детей и 282 медработника.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
В больницы госпитализировали 2 852 человека, выздоровели - 7 776 пациентов. От осложнений болезни, к сожалению, 538 пациентов умерли - это наибольшее количество смертельных случаев. Предыдущий рекорд летальных исходов был установлен 7 апреля, тогда эта цифра достигала максимальной отметки в 481 смерть.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 418), Харьковской (1 412), Днепропетровской (1 203), Запорожской (1 019) и Львовской (959) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии в нас обнаружили 2 660 273 случаи COVID-19. Из них 61 348 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 337 194 - выздоровели.
Напомним, ученые посчитали, что пандемия COVID-19 вызвала рекордное сокращение продолжительности жизни в Западной Европе после Второй мировой войны.
Тест на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали 118 195 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 60 679, методом ИФА — 13 814. Также сделали 43 702 экспресс-тесты на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 13,6 миллиона ПЦР-тестирований.
Вакцинация от коронавируса в Украине
В Украине за прошедшие сутки 193 069 людей вакцинировано против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, одну дозу получили 109 667 человек, полностью иммунизированы - 83 402.
С начала вакцинальной кампании привито 8 млн 065 тыс. 762 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 573 тыс. 564. Всего проведено 14 млн 635 тыс. 480 прививок.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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