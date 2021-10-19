Большинство людей, которых привозят в крематорий, умерли от коронавируса или от его осложнений.

В Киеве, на фоне всеукраинского рекорда смертей от COVID-19 за сутки, на Байковом кладбище образовалась "пробка" из похоронных автобусов. В течение дня к зданию крематория практически каждые 10 минут подъезжал новый ритуальный транспорт.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Так, 19 октября на Байковом кладбище можно было наблюдать так называемую "ковидную" очередь. По данным издания, большинство автобусов, которые стояли в пробке, привозили в крематорий тела людей, умерших из-за коронавируса или же от осложнений после болезни.

Автобусы заезжали на кладбище каждые 10 минут. В течение всего дня у крематория была большая очередь. По состоянию на 15:00, передает "Обозреватель", на Байковом кладбище уже стояли в пробке 11 автобусов.

В "ковидной" очереди приходилось стоять не только водителям ритуального транспорта. Людям, которые оформляли документы для кремации умерших, приходилось подолгу стоять у здания, так как внутрь из-за карантинных ограничений пропускали лишь по двое человек.

Читайте такжеМинздрав обязал регионы достичь полутора миллиона прививок от COVID-19 в неделюРанее УНИАН уже сообщал, что Минздрав показал жуткие фото лечения COVID-больных и вывоза тел умерших. Помимо этого стало известно, что львовским врачам приходится ампутировать ноги некоторым пациентам, которые получили опасное осложнение из-за коронавируса.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Полина Кузенко