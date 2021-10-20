18 октября больше заразившихся скончались только в США, России и Румынии.

За позапрошлые сутки, 18 октября, от коронавируса в мире скончались более 7,2 тысяч человек, а один из самых высоких уровней суточной смертности оказался в Украине.

Об этом свидетельствуют данный онлайн-сервиса Worldometers.

Как известно, в этот день в Украине вследствие COVID-19 умерли 538 человек - это антирекорд смертельных случаев с начала эпидемии.

В этот день еще больше заразившихся скончались только в США (1563), России (1015) и Румынии (561).

Кроме того, Украина попала в десятку худших стран в мире (и на четвертое место в Европе) по распространению инфекции за сутки, которая выглядит следующим образом:

США - 71 809; Великобритания - 43 738; Россия - 33 740; Турция - 30 862; Румыния - 18 863; Украина - 15 579; Индия - 14 936; Иран - 13 308; Бразилия - 12 969; Германия - 10 543.

Читайте также"Ковидная" очередь: на кладбище в Киеве образовалась "пробка" из похоронных автобусов (фото)В целом, 18 октября в мире диагностировали более 411 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Также сообщается, что за все время от коронавируса вылечились более 219,6 млн человек, но при этом в мире все еще продолжают болеть свыше 18 млн человек.

Как уже сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октябя в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся уже пять регионов Украины: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Однако в ближайшее время к ним могут присоединится еще четыре: Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская.

Автор: Станислав Кожемякин