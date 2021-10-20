За позапрошлые сутки, 18 октября, от коронавируса в мире скончались более 7,2 тысяч человек, а один из самых высоких уровней суточной смертности оказался в Украине.
Об этом свидетельствуют данный онлайн-сервиса Worldometers.
Как известно, в этот день в Украине вследствие COVID-19 умерли 538 человек - это антирекорд смертельных случаев с начала эпидемии.
В этот день еще больше заразившихся скончались только в США (1563), России (1015) и Румынии (561).
Кроме того, Украина попала в десятку худших стран в мире (и на четвертое место в Европе) по распространению инфекции за сутки, которая выглядит следующим образом:
- США - 71 809;
- Великобритания - 43 738;
- Россия - 33 740;
- Турция - 30 862;
- Румыния - 18 863;
- Украина - 15 579;
- Индия - 14 936;
- Иран - 13 308;
- Бразилия - 12 969;
- Германия - 10 543.
Читайте также"Ковидная" очередь: на кладбище в Киеве образовалась "пробка" из похоронных автобусов (фото)В целом, 18 октября в мире диагностировали более 411 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.
Также сообщается, что за все время от коронавируса вылечились более 219,6 млн человек, но при этом в мире все еще продолжают болеть свыше 18 млн человек.
Как уже сообщал УНИАН, по состоянию на 20 октябя в "красной" зоне эпиднебезопасности находятся уже пять регионов Украины: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. Однако в ближайшее время к ним могут присоединится еще четыре: Житомирская, Луганская, Сумская и Харьковская.