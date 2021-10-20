Так, за сутки в Украине зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев COVID-19. Больше всего - в Одесской и Днепропетровской областях.

В Украине за минувшие сутки выявили 18 912 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 495 человек, а выздоровевших - 7 605 пациентов.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В частности, заболели 1 447 детей и 435 медработников. В больницы за сутки попали 5 468 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Суточный показатель заболеваемости держится на высоком уровне и является одним из крупнейших за последние полгода. Днем ранее выявили 15 579 новых случаев заражения, умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 538.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 606), Днепропетровской (1 253), Харьковской (1 242), Запорожской (1 225) областях и в Киеве (1 023).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 2 679 185 случаев COVID-19. Из них 61 843 человека умерли от осложнений заболевания, а 2 344 799 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 137 355 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 67 258, методом ИФА — 14 142. Также сделали 55 955 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 13,7 миллиона ПЦР-тестирований.

Напомним, Украина по состоянию на утро 20 октября Украина - на 4 месте по суточной смертности от коронавируса.

Вакцинация от коронавируса в Украине

19 октября от COVID-19 вакцинировано 226 587 украинцев. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированные - 84 446 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 865 911 прививок.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - вакцинированные.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко