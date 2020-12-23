По состоянию на утро 23 декабря в Украине обнаружили 989 642 случая коронавируса.

Количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в мире и Украине продолжает неуклонно расти. Между тем в мире распространяется новый мутировавший коронавирус, а в некоторых странах начинается массовая вакцинация населения.

Коронавирус в мире: статистика

В мире с начала пандемии зарегистрировано 78 млн 379 тыс. 189 человек, инфицированных коронавирусом.

От осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 1 млн 724 тыс. 376 человек. Выздоровели - 55 млн 147 тыс. 898.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США - 18 млн 684 тыс. 628, а также в Индии (10 млн 099 тыс. 308) и в Бразилии (7 млн 320 тыс. 020). Украина по количеству больных на 17-м месте (989 тыс. 642).

Коронавирус в Украине: актуальные данные

В Украине за сутки зафиксировано 10 тыс. 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли - 275 человек, выздоровели - 15 тыс. 372.

За все время пандемии в Украине заболели – 989 тыс. 642 человека; выздоровели – 615 тыс. 660 человек; летальных исходов – 17 тыс. 172; проведено ПЦР-тестирований – 5 млн 348 тыс. 820.

Коронавирус в Киеве: статистика

В Киеве за сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случая от вируса.

Всего подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице уже 103 663.

Карантин в Украине: что известно

С 19 декабря в Украине действует обновленный карантин, который продлится включительно до 28 февраля 2021 года. В рамках этого карантина учреждениям культуры, туризма и креативным индустриям придется работать в режиме двух зон: сначала "оранжевой", далее "красной" и потом снова "оранжевой".

Новый штамм коронавируса

В ВОЗ отмечают, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, даже несмотря на то, что новый штамм, обнаруженный впервые в Британии, позволяет ему легче распространяться. При этом в организации добавляют, что не имеют доказательств, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

С тем, ВОЗ соберется на совещание, чтобы обсудить стратегии противодействия новому, более заразном штамму коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Между тем в Украине до конца декабря изменят ПЦР-системы и процесс тестирования из-за нового мутировавшего коронавируса.

Коронавирус в Украине и мире: последние новости на 23 декабря

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Автор: УНИАН