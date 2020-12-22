Когда именно пройдет совещание пока неизвестно.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется на совещание, чтобы обсудить стратегии противодействия новому, более заразном штамму коронавируса, который обнаружили в Великобритании.

Читайте такжеВ Великобритании обнаружили новую разновидность коронавируса: может быть заразнее на 70%Об этом заявил глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге. При этом даты встречи он не назвал.

"Ограничение поездок для сдерживания распространения является правильным шагом, пока у нас не будет более точной информации. Однако пути обеспечения товарами первой необходимости населения должны быть открытыми", - написал Клюге в Twitter, призвав к усилению профилактических мер.

Кроме этого, ВОЗ призывает не паниковать из-за нового штамма коронавируса. Там заявили, что это определенный этап развития вируса, и похвалили Британию за выявление мутации, передает ТСН.

В заявлении ВОЗ повторила, что пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм повлиять на эффективность вакцины.

Новый вид коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть более опасным, чем известный ученым вариант.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: УНИАН