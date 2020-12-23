В Киеве за сутки обнаружили 1381 больного коронавирусом. Умерли 30 человек. Всего за период пандемии в столице 1779 летальных случаев от вируса.
Читайте такжеВ Украине произошел резкий скачек количества новых больных коронавирусомОб этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале. В частности, подтвержденных случаев заболевания на сегодня в столице уже 103 663.
Заболели:
- 778 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
- 512 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет
- 40 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 51 мальчик от 7 месяцев до 17 лет.
- 42 медика. Всего за время пандемии заболели 3639 столичных медиков.
"В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 98 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за сутки 947 человек. Всего коронавирус преодолели 34 928 жителей столицы", - сообщил мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 288. В Деснянском -165 и в Днепровском районе – 152 случая.
По данным Кличко, в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 1908 больных коронавирусом. Из них 11 детей. 1112 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1325 человек. Под аппаратами ИВЛ-27 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - более 48%.
"Помните о правилах безопасности и соблюдайте их! Берегите себя и тех, кто рядом!",- призывал городской председатель.
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