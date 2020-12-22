Коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, даже несмотря на то, что новый штамм, обнаруженный впервые в Британии, позволяет ему легче распространяться.
Об этом заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.
"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не осуществила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - заявила Сваминатан.
В ВОЗ добавили, что все вирусы, естественно, мутируют, и большинство из них существенно не меняют способ распространения вируса и заболевания, которое он вызывает.
Сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится регулярно разрабатывать новые вакцины для прививки населения против вируса каждый год. Но значение мутации в Великобритании пока не известно.
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Новый штамм коронавируса: что известно
- 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.
- Новый штамм коронавирус известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее чем известный ученым вариант.
- 20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.
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