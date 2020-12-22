Все вирусы мутируют, и большинство из них существенно не меняют способ распространения вируса.

Коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп, даже несмотря на то, что новый штамм, обнаруженный впервые в Британии, позволяет ему легче распространяться.

Об этом заявила главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, сообщает ТСН со ссылкой на CNBC.

"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп. И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не осуществила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых в настоящее время терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше", - заявила Сваминатан.

В ВОЗ добавили, что все вирусы, естественно, мутируют, и большинство из них существенно не меняют способ распространения вируса и заболевания, которое он вызывает.

Сезонный грипп мутирует так часто, что ученым приходится регулярно разрабатывать новые вакцины для прививки населения против вируса каждый год. Но значение мутации в Великобритании пока не известно.

Читайте такжеThe Economist: Мутация COVID-19 станет причиной более жестких карантинов

Новый штамм коронавируса: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавирус известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть гораздо опаснее чем известный ученым вариант.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН