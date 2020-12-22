Великобритания сообщила, что быстрое распространение COVID-19 в стране связано с новым штаммом вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.

Читайте также"Большие скопления людей": жительница Лондона рассказала об ажиотаже из-за нового штамма COVID-19Об этом , заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Ранее Великобритания сообщила, что быстрое распространение COVID-19 в стране связано с новым штаммом вируса.

«На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием»,— сказал Райан на брифинге ВОЗ, передает kommersant.

По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, на десять жителей Великобритании, заразившихся новым штаммом коронавируса, приходится 15 человек, которым от них передалась инфекция. Это на четыре человека больше, чем фиксировалось ранее.

Новый коронавирус: что известно

19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводится новый, четвертый уровень ограничений через появление штамма коронавирус, который очень быстро распространяется. Это на самом деле означает полный локдаун.

Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Джонсона, он может быть намногоопаснее чем известеный ученым вариант.

20 декабря Бельгия, Нидерланды, Италия, Австрия и Германия временно отменили все авиарейсы из Великобритании.

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Автор: УНИАН