По словам главного санврача, несколько областей Украины уже демонстрируют угрожающую тенденцию заболеваемости COVID-19.

Уже осенью Украина может снова перейти в режим жесткого карантина в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, однако пока ситуация с заболеваемостью COVID-19 спокойна, и это время нужно использовать для вакцинации.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, все будет зависеть от темпов вакцинации против COVID-19, так как многие страны показывают, что при достаточном уровне охвата вакцинацией им удалось либо вовсе отменить карантинные ограничения, либо значительно сократить летальность и даже заболеваемость.

"Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышен 2 или более показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидуровень - то есть желтый, оранжевый или даже красный. Поэтому все зависит от того, как быстро будет завершена вакцинация групп риска и общего населения и какое количество случаев (заболеваний COVID-19 - УНИАН) будет регистрироваться", - отметил главный санврач.

Пока же, утверждает Кузин, в Украине нет признаков вспышки заболеваемости COVID-19.

"Ситуация спокойная, однако это спокойствие мы должны использовать для вакцинации. ... Сейчас есть показатели как для каждой области, так и для общенационального уровня. Поэтому мы будем использовать тот же механизм карантина, который работал в январе, в марте и даже в прошлом году. Эта модель, кажется, устоявшаяся с ноября 2020-го года, она достаточно гибкая и чувствительная", - сообщил он.

В то же время несколько областей Украины уже демонстрируют угрожающую тенденцию по заболеваемости.

"Мы видим малейшие отклонения от показателей и заблаговременно получаем информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей. По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывают Киев, Харьковская и Луганская области - там мы должны усилить систему выявления и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне ОТО применяют адекватные противоэпидемические меры", - сообщил Игорь Кузин.

Коронавирус в Украине: вакцинация и возможное усиление карантина

За минувшие сутки 28 июля в Украине официально выявили 846 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 60 детей и 41 медработник.

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Эксперты отмечают необходимость ускорения темпов вакцинации в Украине.

До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса от разных производителей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, этого количества будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения уже в 2021 году.

В то же время Министерство здравоохранения пока не рассматривает, к примеру, отмену масочного режима для вакцинированных.

Автор: Катерина Комолова