Кузин подчеркивает необходимость вакцинировать от коронавируса большую часть населения.

Министерство здравоохранения пока не рассматривает варианта отмены масочного режима для вакцинированных от коронавируса украинцев.

Об этом в интервью УП рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Говоря о подобном опыте США, Кузин подчеркнул, что он, очевидно, не оправдал себя.

"Хочу вернуться к тому решению Центра контроля и профилактики болезней – несмотря на то, что они действительно сначала давали такую рекомендацию, потом они внесли коррективы и ограничения по ношению масок. И сейчас они возвращаются к базовым требованиям, потому что действительно маски являются обязательными при недостаточном уровне охвата прививок", - сказал чиновник.

По его словам, отмену обязательного ношения масок могут рассмотреть лишь тогда, когда большая часть населения будет вакцинирована от коронавируса. Тогда, говорит Кузин, будет гарантия, что ни один человек, который снимает маску в публичном месте или месте скопления людей, не будет иметь риска передать инфекцию.

Читайте такжеУкраине грозит вспышка инфекционных заболеваний: в Минздраве призывают вакцинироваться

На вопрос о том, проведут ли украинцы осень и зиму в масках, главный санврач ответил утвердительно. "Я уверен, что все уже привыкли и имеют лайфхаки, как их надо носить", - сказал он.

"И здесь есть еще один плюс – осенью нас не обойдут острые респираторные вирусные инфекции, мы также будем сталкиваться с вирусом гриппа. Поэтому маска будет защищать не только от ковида", - резюмировал Кузин.

Ранее Кузин заявил, что Украине вряд удастся избежать четвертой волны эпидемии коронавируса осенью.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Юрий Годован