Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году.

До конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин от коронавируса от разных производителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства.

"Сегодня внесем актуальные изменения в национальный план вакцинации. Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит более 47 млн доз вакцин от разных производителей", - сказал он.

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В частности, по словам Шмыгаля, за средства государственного бюджета до конца года будет привезено 20 млн доз вакцины от компании Pfizer.

"Этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачу по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины уже в 2021 году. Это первоочередная задача Минздрава", - пояснил глава правительства.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 3 млн 264 тыс. 715 человек, получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 817 тыс. 211 человек.

Автор: Леся Лещенко