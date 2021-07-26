Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

В Украине в двух регионах динамика уровня госпитализаций пациентов с COVID-19 превышает установленные правительством показатели для "зеленой" зоны эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют индикаторы определение уровней эпидемической опасности Минздрава по состоянию на 26 июля.

В частности, по состоянию на вчера, 25 июля, в Луганской области показатель динамики госпитализаций составил 50,8% при норме не более 50%. 23 июля этот показатель также был превышен и составил 58,3%.

Кроме того, в Херсонской области три дня подряд показатель динамики госпитализаций превышает норму. По состоянию на вчера, 25 июля, он составлял 55,6%. Ранее - 80,0% и 69,8%.

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Сейчас все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 213 новых случаев COVID-19.

За все время пандемии в стране COVID-19 заболели свыше 2 млн 248,6 тыс. человек, умерли – более 52,8 тыс.

Автор: Константин Гончаров