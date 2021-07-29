За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявили 846 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 60 детей и 41 медработник.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 480 человек; зафиксировано 25 летальных случаев; выздоровели 510 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 42 504 (в частности методом ПЦР - 19 582, методом ИФА - 7 962); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 960.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 250 907 человек;

выздоровели - 2 185 849 человек;

летальных исходов - 52 916;

проведено ПЦР-тестирований - 11 341 529.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 195 случаев;

Винницкая область - 41 случай;

Волынская область - 1 случай;

Днепропетровская область - 34 случая;

Донецкая область - 66 случаев;

Житомирская область - 19 случаев;

Закарпатская область - 10 случаев;

Запорожская область - 56 случаев;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область - 29 случаев;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 22 случая;

Львовская область - 28 случаев;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 56 случаев;

Полтавская область - 16 случаев;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 39 случаев;

Тернопольская область - 4 случая;

Харьковская область - 70 случаев;

Херсонская область - 34 случая;

Хмельницкая область - 21 случай;

Черкасская область - 16 случаев;

Черновицкая область - 16 случаев;

Черниговская область - 18 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая