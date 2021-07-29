В Украине за сутки выявили 846 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 60 детей и 41 медработник.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Отмечается, что за сутки было госпитализировано 480 человек; зафиксировано 25 летальных случаев; выздоровели 510 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 42 504 (в частности методом ПЦР - 19 582, методом ИФА - 7 962); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 14 960.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 250 907 человек;
- выздоровели - 2 185 849 человек;
- летальных исходов - 52 916;
- проведено ПЦР-тестирований - 11 341 529.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (195), Харьковской (70), Донецкой (66), Запорожской (56) и Одесской (56) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 195 случаев;
Винницкая область - 41 случай;
Волынская область - 1 случай;
Днепропетровская область - 34 случая;
Донецкая область - 66 случаев;
Житомирская область - 19 случаев;
Закарпатская область - 10 случаев;
Запорожская область - 56 случаев;
Ивано-Франковская область – 8 случаев;
Киевская область - 29 случаев;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 22 случая;
Львовская область - 28 случаев;
Николаевская область - 22 случая;
Одесская область - 56 случаев;
Полтавская область - 16 случаев;
Ровенская область - 15 случаев;
Сумская область - 39 случаев;
Тернопольская область - 4 случая;
Харьковская область - 70 случаев;
Херсонская область - 34 случая;
Хмельницкая область - 21 случай;
Черкасская область - 16 случаев;
Черновицкая область - 16 случаев;
Черниговская область - 18 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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