В Киевской школе экономики заметили, что имеющихся в стране вакцин хватит, по крайней мере, до конца лета.

В Киевской школе экономики (KSE) отмечают необходимость ускорения вдвое темпов вакцинации в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Говоря о ситуации с вакцинацией, он отметил, что в Украине по крайней мере одной дозой вакцины привито уже 8,1% населения.

"В Украине темпы вакцинации растут... На прошлой неделе мы видели максимальный рекорд - более 150 тысяч вакцинированных лиц за сутки. Уже на этой неделе имеем промежуточный рекорд: за вчера вакцинировано более 120 тысяч", - сказал Ганиченко.

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Так, по его словам, в среднем Украина делает уже более 100 тыс. прививок в сутки.

В то же время, подчеркнул эксперт, Украине все еще нужно наращивать темпы вакцинации - по крайней мере, вдвое.

"Надо очень и очень сильно поработать над тем, чтобы выйти на желаемый уровень в 250 тысяч прививок в сутки, который позволит нам говорить о вакцинации 70% взрослого населения до конца 2021 года", - пояснил Ганиченко и добавил, что выход на такие темпы абсолютно реален, ведь в крупных европейских странах средние темпы вакцинации примерно в три раза больше украинских.

Таким образом, по его словам, в Украине достаточно будет выйти даже на темп ниже среднеевропейского, чтобы говорить о вакцинации 70% взрослого населения до конца 2021 года.

Ганиченко также отметил, что украинские темпы вакцинации сейчас продолжают находиться между российскими и румынскими, однако двигаются в сторону среднеевропейских показателей.

Он также подчеркнул, что вакцин в Украине достаточно.

"Сейчас остатки в Украине, то есть, невведенных доз есть примерно столько же, сколько было введено за все время... При текущих темпах, то есть, около 110 тысяч прививок в сутки, уже имеющейся в Украине вакцины, если даже никаких поставок не будет, хватит, по крайней мере, до конца лета", - сказал эксперт.

Относительно ситуации с вакцинацией в мире, Ганиченко отметил, что сейчас уже чуть более 27% всего населения мира вакцинировано по крайней мере одной дозой вакцины. В Европе - это чуть более 47% населения.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Ганиченко заявил, что для того, чтобы достичь коллективного иммунитета, до конца года надо ежедневно и без выходных прививать не менее 250 тыс. человек.

Вакцинация в Украине: что известно

С начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 3 млн 177 тыс. 763 человека, получили две дозы вакцины и полностью иммунизированы – 1 млн 760 тыс. 835.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

Автор: Таня Поляковская