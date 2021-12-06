Премьер-министр дал задание министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма.

По состоянию на понедельник, 6 декабря, штамм коронавируса "Омикрон" в Украине не обнаружен.

Об этом шла речь на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавирусной болезни на территории Украины под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, сообщила пресс-служба правительства.

Отмечается, что в Украине уже пятую неделю подряд снижается количество новых случаев COVID-19. По информации Министерства здравоохранения, за минувшую неделю число выявленных случаев COVID-19 уменьшилось на 15%, число госпитализаций - на 13%.

Как сообщили в Минздраве, на сегодня штамм "Омикрон" в Украине не обнаружен. Со своей стороны премьер-министр дал задание министру здравоохранения ежедневно обновлять информацию относительно нового штамма.

В Минздраве также сообщили, что уже в 16 регионах страны 40% взрослого населения имеет по крайней мере одну прививку против COVID-19. В 6 регионах 40% населения уже завершили полный курс вакцинации.

"Наш план - это 70% взрослого населения. Нам необходимо ускорить процесс вакцинации и делать все возможное, чтобы уберечь украинцев. Ведь вакцинация - единственный способ преодолеть пандемию", - подчеркнул Шмигаль.

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Как сообщал УНИАН, с 3 декабря в Украину запрещен въезд иностранцев из ряда африканских стран, где обнаружен штамм "Омикрон".

В частности, с 00:00 3 декабря запрещено пересечение границы иностранцам и лицам без гражданства, которые провели в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Есватини, Республике Мозамбик и Республике Малави более 7 дней в течение последних 14-ти.

В то же время обязательную самоизоляцию, обсервацию должны пройти граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые прибывают в Украину из указанных выше стран и находились на их территории не менее семи дней в течение последних 14 дней.

Что такое "Омикрон"

Новый вариант коронавируса B.1.1.529 впервые обнаружили в Южной Африке в ноябре. Всемирная организация здравоохранения назвала его греческой буквой "Омикрон".

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими, что вызывает беспокойство", - отмечали в ВОЗ.

Читайте такжеВ ВОЗ заявили, что от штамма "Омикрон" смертей пока не зафиксированоНа прошлой неделе первые два случая заражения "Омикроном" обнаружили в стране рядом с Украиной - в Румынии.

Коронавирус в Украине

За сутки 5 декабря в Украине зафиксировали 4 478 новых случаев COVID-19: из них детей - 429, медработников - 52. От осложнений скончались 239 человек, 9 082 - выздоровели.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко