Люди, которые заразились новым штаммом коронавируса, посещали Южную Африку.

Первые два случая заражения штаммов коронавируса "Омикрон" выявили в Румынии. Заболевшие посещали Южную Африку.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Румынии.

По данным ведомства, 48-летняя женщина из уезда Брашов и 59-летний мужчина из уезда Васлуй посещали Южную Африку. Они 30 ноября вернулись в Бухарест, где стало известно, что туристы заразились штаммов коронавируса "Омикрон".

Отмечается, что пациенты находятся дома на карантине. COVID-19 у них протекает легко и без симптомов.

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Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

ВОЗ назвала новый штамм коронавирус греческой буквой "Омикрон". В организации подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.

"Предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими", – отметили в ВОЗ.

Эксперты считают, что новый штамм может быть в шесть раз заразнее штамма"Дельта".

4 декабря во Всемирной организации здравоохранения заявили, что новый штамм коронавируса "Омикрон" не вызвал пока ни одного случая смерти почти в 40 странах, где он был выявлен.

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Автор: Анастасия Горбачева