Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний сообщил, что новый штамм, возможно, более устойчив к вакцинам и может быстрее распространиться.

Новый омикрон-штамм коронавируса обладает "высокой или очень высокой степенью риска".

Об этом сообщил Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC). В пресс-релизе ECDC говорится, что новый штамм, возможно, более устойчив к вакцинам и может быстрее распространиться.

В числе рекомендаций экспертов:

избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;

расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;

странам Евросоюза — рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем привить взрослых от 18 лет).

Помимо этого, в Германии выявили первый предполагаемый случай заражения омикрон-штаммом. Коронавирус диагностировали у туриста, вернувшегося из Южной Африки, сообщил в Twitter министр социальных дел федеральной земли Гессен Кай Клозе. По его словам, у мужчины выявили "несколько мутаций, типичных для омикрона", он отправлен на карантин.

Возможный первый случай заболевания новым штаммом также зафиксирован в Чехии. Известно, что заболевший вернулся из Намибии. "Лаборатория проверяет возможное обнаружение положительного образца штамма омикрона",— заявили в чешском Национальном институте общественного здравоохранения, передает Reuters.

Новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 был выявлен в странах Южной Африки и в Гонконге. Первой европейской страной, в которой его выявили, стала Бельгия. Всемирная организация здравоохранения присвоила ему статус "варианта, вызывающего обеспокоенность", и назвала омикроном.

Автор: Ирина Погорелая