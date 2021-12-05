Решение о выходе из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 5 декабря Киев и еще семь областей "красной" зоны адаптивного карантина в Украине соответствуют критериям "желтой" зоны.

Об этом сообщается в материалах, опубликованных на официальном сайте Министерства здравоохранения.

В частности, ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

Однако решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Ранее возможный выход 8-9 областей из "красной" зоны карантина в четверг, 3 декабря, анонсировал министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, Минздрав уже подал в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6 тыс. 622 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 3 млн 497 тыс. 477 человек, выздоровели – 3 млн 050 тыс. 659, умерли – 88 тыс. 280. Медики провели 16 млн 076 тыс. 359 ПЦР-тестов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Богдан Слуцкий