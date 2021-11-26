Первые данные об этом варианте вируса свидетельствуют, что он может сделать вакцины менее эффективными в борьбе с пандемией.

В Великобритании заявили, что недавно обнаруженный вариант коронавируса, который распространяется в Южной Африке, считается наиболее опасным из всех обнаруженных.

Как сообщает Reuters, в Агентстве здравоохранения Великобритании отметили, что вариант, названный B.1.1.529, имеет белок, резко отличающийся от белка оригинального коронавируса, на котором базируются вакцины против COVID-19. Этот вариант коронавируса был обнаружен в Ботсване и Гонконге.

"В Великобритании пока не выявлено случаев этого варианта. Но этот новый вариант вызывает огромное международное беспокойство", - сказал министр здравоохранения Саджид Джавид.

Он подчеркнул, что первые данные свидетельствуют о том, что этот штамм коронавируса может сделать вакцины менее эффективными и имеет большую способность передаваться.

Читайте такжеЗа сутки коронавирусом заболели почти 16 тысяч украинцев, 608 человек умерли (видео)"Мы обеспокоены тем, что этот новый вариант может представлять значительный риск для здоровья населения. Вариант имеет чрезвычайно большое количество мутаций", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, британские эксперты забили тревогу по поводу появления нового варианта коронавируса (B.1.1.529), который, как считается, появился в Ботсване, и на сегодня есть версии, что мутировал больше всего.

Он может быть потенциально опаснее всех других вариантов, в том числе и "Дельты", считают ученые.

Глава отдела новых болезней Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что для исследования влияния нового штамма на вакцины необходимо несколько недель.

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Автор: Инна Андалицкая