Так, за минувшие сутки заразились коронавирусом 4478 украинцев. Больше всего - в Киеве, Житомирской и Донецкой областях.

В Украине вчера, 5 декабря, зафиксировали 4 478 новых случаев коронавируса: из них детей – 429, медработников – 52. От осложнений скончались 239 человек, а 9 082 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 1 660 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Читайте такжеЭпидемиолог рассказала, нужна ли бустерная доза вакцины от коронавирусаСуточный показатель заболеваемости традиционно снизился после выходных. Количество выздоровевших значительно превышает число инфицированных за сутки.

Предыдущий показатель ниже 5 тысяч новых инфицированных коронавирусом за сутки фиксировали в октябре 2021 года.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (704) и Житомирской области (296).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 501 955 случаев COVID-19. Из них 88 519 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3 миллионов граждан — выздоровели.

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Напомним, в Украине с сегодняшнего дня, 6 декабря, начали действовать новые правила карантина.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 29 702 тесты на коронавирус: методом ПЦР — 13 419, методом ИФА — 2 227. Также сделали 14 056 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16 миллионов ПЦР-тестирований на коронавирус.

Коронавирус в Киеве: данные на 6 декабря 2021

В Киеве выявили за минувшие сутки 704 больных коронавирусной болезнью, 21 человек умер. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

"704 подтвержденных случая заболевания COVID-19 обнаружили за сутки в столице. 21 человек умер. Всего за период пандемии в Киеве 7 тыс. 705 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 306 тыс. 012", – сообщил Кличко.

Заболели за прошедшие сутки: 414 женщин в возрасте от 18 до 85 лет и 275 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет. А также 9 девочек от 3 до 16 лет и 6 мальчиков от 7 месяцев до 15 лет. Среди тех, кто умер: 12 женщин от 44 до 84 лет и 9 мужчин от 37 до 86 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 34 больных с COVID-19 и 109 человек с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

Выздоровели за прошедшие сутки 1 тыс. 081 человек. Всего корона вирусную болезнь преодолели 268 тыс. 585 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 158, в Деснянском и Шевченковском — по 102, в Оболонском районе — 87 случаев", – отметил Виталий Кличко.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за прошедшую неделю от коронавируса сделали почти 1,3 млн прививок. Вчера вакцину получили более 70 тысяч человек.

За прошедшие сутки, 5 декабря вакцинировались от коронавируса 70 797 человек. Из которых первую дозу получили 27 161 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 43 636.

С начала вакцинальной кампании в стране привито 13 753 066 человек. Из них получили первую дозу вакцины -13 753 064 человека, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 806 077. В общей сложности в стране было проведено 25 559 141 прививки.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Лариса Бекета