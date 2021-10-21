Сейчас ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается и фиксируется значительная нагрузка на медицинскую систему.

Вполне вероятно Украина на новогодне-рождественские праздники будет находиться в "красной" зоне карантина из-за ситуации с распространением COVID-19.

Об этом рассказала эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, пишет ТСН.ua.

По ее словам, сейчас ситуация с коронавирусом ухудшается, о чем свидетельствует общая статистика.

"Мы пока видим серьезное ухудшение ситуации. Поэтому, я думаю, что к новогодним праздникам это может не решиться. То есть, скорее всего, мы будем как раз в "красной" зоне на праздники", - сказала Сояк.

Она отметила, что в октябре в Украине фиксируется значительная нагрузка на медицинскую систему, в том числе из-за распространения нового штамма "Дельта".

"Хотя, казалось бы, система здравоохранения должна была подготовиться ко второй волне, должно быть легче. Но, к сожалению, мы имеем то, что имеем. Ситуация сегодня ухудшается. Возможно, это связано с тем, что это более агрессивный штамм", - сказала Сояк.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в Украине наблюдается чрезвычайно стремительное распространение COVID-19. По его словам, только за прошедшую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. Умерли на прошлой неделе 2,3 тыс. украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее. В начале этой недели были заняты 57% больничных коек, которые предназначены для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

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За минувшие сутки, 20 октября, в Украине зафиксировано 22 тыс. 415 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 4 тыс. 892 человека, умерли от осложнений болезни – 546. С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Карантин в Украине

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, во время которого предусмотрено четыре уровня эпидопасности "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". В "зеленой" зоне самые слабые ограничительные меры, а в "красной" - самые строгие.

В Украине еще 7 областей могут попасть в "красную" зону карантина если не усилят противоэпидемические мероприятия. Сейчас эти области находятся в "оранжевой" зоне.

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина. Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из определенных документов.

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Автор: Александр Топчий