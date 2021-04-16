Екатерина Сояк: Мнение о том, что Pfizer лучше остальных вакцин – для меня загадка

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк рассказала УНИАН, почему Pfizer не лучше AstraZeneca, кто рискует заболеть COVID-19 повторно, и стоит ли властям закрыть межобластное сообщение на майские праздники.

Почти 450 тысяч украинцев записались в очередь на вакцинацию. При этом все чаще слышим истории, как, не дождавшись очереди, люди пытаются достать вакцину. Ищут остатки доз, даже в другие города едут вакцинироваться. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, или все-таки лучше ждать своей очереди?

Сейчас к нам тоже обращаются пациенты с вопросом, как получить вакцину, как записаться на оставшиеся дозы. Конечно, не можем советовать выхватывать вакцину, гоняясь за ней по разным городам. Теоретически, правильный вариант – подождать своей очереди. Только непонятно почему, вакцинация проходит невероятно медленными темпами (наверное, это объясняется отсутствием вакцины). Поэтому, если появляется шанс вакцинироваться, стоит воспользоваться.

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Вакцинироваться тем, что дают, или искать варианты получить Pfizer? В обществе сохраняется предубеждение относительно других вакцин.

В ситуации отсутствия выбора (мы именно в такой) нужно вакцинироваться тем, что есть. Я так и сделала.

Не знаю, почему сформировать мнение, что Pfizer намного лучше остальных вакцин. Это загадка. Они все не прошли третью стадии клинических исследований. У всех еще будет уточняться информация по эффективности и так далее. То есть, если выбирать вакцину, непонятно, по каким критериям.

К сожалению, часто сравниваются несравнимые исследования и показатели. Но когда берем одинаковую выборку и делаем сравнительный анализ, получается, что Pfizer и AstraZeneca приблизительно одинаково защищают от тяжелого течения COVID-19. А для нас это самое важное: обеспечить людей вакциной, чтобы они не попадали в стационары.

Минздрав подчеркивает, что все вакцины AstraZeneca против COVID-19 взаимозаменяемые и ждет поставку такой вакцины из Южной Кореи (Индия экспорт приостановила). Но, получившие первую дозу индийского препарата, волнуются. Считаете, вакцина для второй прививки может быть от другой компании?

Не могу это советовать. Ведь логично было бы получить вторую дозу вакцины того же типа и той же компании, что и первую. Не даром в ней по инструкции предусмотрены две дозы. Но и отговаривать у меня пока нет поводов. Наверное, ничего страшного не произойдет, если получить вторую прививку вакциной того же типа и методики производства, пусть и другой компании.

На днях видела новость о харьковчанине, который переболел коронавирусом четыре раза из-за сопутствующих болезней. При этом, многим переболевшим свойственна беспечность в отношении средств защиты от инфекции. Бытует мнение, что антитета защищают. Насколько это ошибочная тактика?

Многие действительно считают, что, если недавно переболели или имеют положительный анализ на иммуноглобулин G, этого достаточно для полной защиты. К сожалению, это не так. Наличие антител – не залог того, что мы не заболеем. Безусловно, это определенный иммунный ответ организма и заболеть будет сложнее. Но это не значит, что вы точно не заболеете или не заболеете новым штаммом. Поэтому важно продолжать соблюдать защитные меры.

Можем выделить группы людей, которые больше других рискуют заболеть повторно?

Мне не встречалась доказательная информация об официально выделенных группах риска повторного заболевания коронавирусом. Но нужно отметить людей в иммунокомпрометированном состоянии, у которых просто не вырабатывается иммунитет, как у людей со здоровой иммунной системой. Таким пациентам проще заболеть еще раз, и еще раз.

Это люди с какими болезнями?

Например, с онкологией, получающие химиотерапию. То есть не на всех стадиях. Если человек иммунокомпрометированный, он об этом знает. У него очень низкий иммунитет, не способный сопротивляться внешним факторам. Для таких пациентов опасны любые инфекции, не только COVID-19.

Приближается православная Пасха. В прошлом году тысячи украинцев проигнорировали онлайн-богослужения и пошли в церкви. Можно предположить, что, если сейчас храмы не закроют на карантин, там точно соберутся толпы. Что властям делать?

Если в прошлом году не было политической воли ввести жесткие ограничения пасхальных празднований, не думаю, что появится в этом. Запрещать что-либо политически невыгодно, ведь для многих украинцев Пасха – важнейший праздник в православии. Тем более, люди менее насторожено относятся к ситуации с коронавирусом и не воспримут запреты. В открытые храмы народ все равно пойдет.

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Но я бы не стала считать один день праздника и поход в храм источником всех проблем. К серьезному ухудшению ситуации с заболеваемостью могут привести все десять дней майских выходных. Ведь люди точно будут собираться целыми компаниями, ходить в гости, нарушая защитные меры.

С другой стороны, понимаем, что в трудовых коллективах также сложно соблюдать ограничения в течение рабочего дня. Народ общается с коллегами, вместе обедают и т.д. По сути, на длинные выходные мы уйдем из рабочего коллектива в компанию родственников и друзей. Где-то это будет равноценно.

Имеет ли смысл закрыть межобластное сообщение на период праздников?

В прошлом году закрытие сообщения между городами было связано с серьезным повышением заболеваемости и «красной зоной» по стране, а все-таки не с праздниками.

Не думаю, что властям нужно разбрасываться громкими фразами о закрытии межобластного сообщения и что-то перекрывать. В первую очередь, нужно смотреть, как карантинные меры выполняются на местах. Мне кажется, если бы все работало на локальном уровне, этого было бы достаточно. А вот если предусмотренные и оглашенные меры на местах не выполняются, более серьезные мероприятия нужны. Возможно, принудительные мероприятия и перекрытия.

Министр МОЗ Максим Степанов заявил, что Украина достигла пика третьей волны, ситуация стабилизируется. Можно немного выдохнуть?

Возможно, министр хотел нас немного порадовать. Хорошо, что заболеваемость идет на спад. Но это происходит несколько дней, и в ближайшее время угроза никуда не исчезнет. Думаю, каждый это понимает. Не приходится говорить о том, что какие-то меры защиты отменяем. Игнорируя сейчас ограничительные меры, которые все это время пытались внедрить в обществе, будет хуже.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что если все будут носить маски в течение трех недель, не снимая их, то коронавирусная болезнь будет преодолена. Как прокомментируете?

Да, если бы люди везде-везде носили маски, абсолютно не общались между собой, все было бы замечательно. Но это невозможно. Жизнь страны не остановилась, мы не сидим дома, общаемся, какие-то сферы все равно работают. Идеализировать нерабочую ситуацию – это глупости. Не знаю, зачем человеку, решающему сейчас за всю страну эпидемиологические мероприятия, вообще о таком говорить. Это мы с вами могли бы сидеть и делиться предположениями. А из его уст это звучит довольно смешно.

Ирина Петренко

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