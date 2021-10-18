За прошедшую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, что на 11% больше, чем неделей ранее.

В Украине зафиксировано чрезвычайно стремительное распространение COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"У нас чрезвычайно стремительное распространение коронавирусной болезни. Только за прошедшую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. Сейчас 57% коек, предназначенные для лечения больных коронавирусной болезнью, заняты. И за прошедшую неделю COVID-19 также унес жизни 2,3 тыс. украинцев, что на 22% больше, чем на прошлой неделе", - рассказал он.

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По данным Минздрава, за все время пандемии в Украине 53% летальных случаев зафиксировано в возрастной группе 70+, а почти 29% - в возрастной группе 60-69 лет.

"То есть люди 60 + лет находятся в наибольшей зоне риска", - подчеркнул Кузин.

Он добавил, что на рост количества госпитализаций и смертей влияет также и распространение штамма "Дельта", который является намного опаснее, имеет более тяжелое течение и уже зафиксирован в каждой области Украины.

В Минздраве не исключают расширения красной зоны карантина в ближайшее время. По состоянию на сегодня, в этой зоне 5 областей. Замминистра добавил, что сейчас уровень заболеваемости COVID-19 превышен уже в большинстве регионов. Ситуация в Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, как он считает, в частности, сложилась и из-за легкомысленного отношения к вакцинации.

"Эта ситуация не оставила никакого выхода, чем как усилить ограничительные меры. Не исключено, что красный уровень эпидбезопасности могут установить также и в других областях, поэтому именно сейчас у каждого региона Украины есть выбор: сделать прививку или и дальше жить в режиме усиленных противоэпидемических правил", - подчеркнул главный санврач страны.

По его мнению, такая статистика заболеваемости также вызвана пренебрежением украинцами противоэпидемическими правилами, в частности, речь идет об использовании защитных масок.

Кузин в очередной раз подчеркнул, что защитные маски должны носить и все без исключения, независимо от того, вакцинирован человек или нет.

Коронавирус в Украине: что известно

В течение суток заболели коронавирусом 9 524 человек. В больницы госпитализировали 3 127 человек. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 177 пациентов.

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 2 644 694 случая коронавирусной болезни. В то же время жертвами коронавируса стали 60 810 жителей страны.

По состоянию на 18 октября против коронавируса вакцинировали почти 8 миллионов украинцев.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Авторы: Виктория Гордиенко, Антонина Доломанжи