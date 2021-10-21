В Украине еще 7 областей могут попасть в "красную" зону карантина, если не усилят противоэпидемические мероприятия.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев, информирует пресс-служба Минрегиона.
Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ривненской, Хмельницкой и Черниговской областях. Сейчас эти регионы находятся в "оранжевой" зоне.
Чернышов также призвал общины усилить противоэпидемические меры и наращивать темпы вакцинации, чтобы замедлить рост заболеваемости COVID-19.
В перечисленных областях должны усилить карантин, чтобы замедлить вспышку коронавируса.
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По итогам заседания Комиссии ТЭБ и ЧС было решили в семи областях принять меры по:
- обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер;
- развертыванию дополнительных койко-мест;
- увеличению количества тестирований;
- обновлению маршрутов пациентов и их строгого выполнения медицинской службой области;
- контролю за соблюдением критериев госпитализации пациентов с COVID-19;
"Количество госпитализаций и тяжелых случаев — очень высокое. 94% пациентов, которых госпитализировали с COVID-19 за неделю, были не вакцинированы. Массовая вакцинация во всем мире призвана помочь избежать критических ситуаций и сохранить жизни людей", - подытожил министр.
Как сообщал УНИАН, с субботы, 23 октября, на территории Сумской области будет установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.