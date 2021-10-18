По прогнозам министерства, новая волна коронавирусной болезни постепенно спадет в конце 2021 года и в первом квартале 2022 года.

С конца октября до середины ноября в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, сейчас Украина еще не находится на пике заболеваемости COVID-19.

"Пиковые уровни нагрузки на систему здравоохранения ожидаются по прогнозам в конце октября и до середины ноября с постепенным спадом до конца года и в первом квартале 2022 года", - рассказал Кузин.

По его мнению, нынешняя статистика - это начало активной волны и рост заболеваемости.

"Но тяжесть этой волны и то, насколько большой она будет для Украины, будет зависеть от ответственного поведения каждого из нас", - отметил главный санврач.

Он в очередной раз подчеркнул необходимость вакцинации против COVID-19 и соблюдения противоэпидемических мер.

Коронавирус в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Кузин заявил, что в Украине наблюдается чрезвычайно стремительное распространение COVID-19.

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Только за прошедшую неделю было выявлено 105 тыс. новых случаев заболевания, и это на 11% больше, чем неделей ранее. Умерли на прошлой неделе 2,3 тыс. украинцев, что на 22% больше, чем неделей ранее. Сейчас заняты 57% больничных коек, которые предназначены для лечения пациентов с коронавирусной болезнью.

За минувшие сутки, 17 октября, в Украине зафиксировано 9 тысяч. 524 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Госпитализированы 3 тыс. 127 человек, умерли от осложнений болезни – 177.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 644 тыс. 694 человека, выздоровели – 2 млн 329 тыс. 418, умерших – 60 тыс. 810. Медики провели 13 млн 581 тыс. 768 ПЦР-тестов.

Автор: Антонина Доломанжи