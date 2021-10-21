За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Житомирской, Одесской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 ребенок и 345 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4892 человека; зафиксировано 546 летальных случаев; выздоровели 8036 человек.

Кроме этого за сутки проведено тестирований – 135 912 (в частности методом ПЦР – 71 841, методом ИФА - 16 968); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 103.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 2 701 600 человек;

выздоровели - 2 352 835 человек;

летальных исходов - 62389;

проведено ПЦР-тестирований - 13 781 546.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 1192 случая;

Винницкая область - 462 случая;

Волынская область - 436 случаев;

Днепропетровская область - 1308 случаев;

Донецкая область - 1058 случаев;

Житомирская область - 1562 случая;

Закарпатская область - 319 случаев;

Запорожская область - 1355 случаев;

Ивано-Франковская область – 861 случай;

Киевская область - 728 случаев;

Кировоградская область - 156 случаев;

Луганская область - 819 случаев;

Львовская область - 1388 случаев;

Николаевская область - 410 случаев;

Одесская область - 1528 случаев;

Полтавская область - 996 случаев;

Ровенская область - 705 случаев;

Сумская область - 1100 случаев;

Тернопольская область - 787 случаев;

Харьковская область - 1319 случаев;

Херсонская область - 1143 случая;

Хмельницкая область - 1002 случая;

Черкасская область - 469 случаев;

Черновицкая область - 578 случаев;

Черниговская область - 734 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая