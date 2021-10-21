В Украине за сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 ребенок и 345 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 4892 человека; зафиксировано 546 летальных случаев; выздоровели 8036 человек.
Кроме этого за сутки проведено тестирований – 135 912 (в частности методом ПЦР – 71 841, методом ИФА - 16 968); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 103.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 2 701 600 человек;
- выздоровели - 2 352 835 человек;
- летальных исходов - 62389;
- проведено ПЦР-тестирований - 13 781 546.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 1192 случая;
Винницкая область - 462 случая;
Волынская область - 436 случаев;
Днепропетровская область - 1308 случаев;
Донецкая область - 1058 случаев;
Житомирская область - 1562 случая;
Закарпатская область - 319 случаев;
Запорожская область - 1355 случаев;
Ивано-Франковская область – 861 случай;
Киевская область - 728 случаев;
Кировоградская область - 156 случаев;
Луганская область - 819 случаев;
Львовская область - 1388 случаев;
Николаевская область - 410 случаев;
Одесская область - 1528 случаев;
Полтавская область - 996 случаев;
Ровенская область - 705 случаев;
Сумская область - 1100 случаев;
Тернопольская область - 787 случаев;
Харьковская область - 1319 случаев;
Херсонская область - 1143 случая;
Хмельницкая область - 1002 случая;
Черкасская область - 469 случаев;
Черновицкая область - 578 случаев;
Черниговская область - 734 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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