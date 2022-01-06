Макрон сказал, что силой никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей, сократив им до минимума доступ к общественным местам.

Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил серьезно усложнить жизнь гражданам, не желающим вакцинироваться от коронавируса.

Об этом он заявил в интервью газете Le Parisien, передает Би-би-си.

В интервью Макрон сказал, что силой никого вакцинировать не будет, но надеется стимулировать к этому людей, сократив им до минимума доступ к общественным местам и участию в публичной жизни.

"Я действительно хочу их "достать", и мы продолжим делать это - до конца", - сказал он.

"В тюрьму я их отправить не могу, - продолжил президент, - поэтому мы должны сказать, что с 15 января вы не сможете сходить в ресторан, не сможете попить кофе. Вы не сможете пойти в театр. Не сможете сходить в кино".

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Слова Макрона о том, что он "достанет" невакцинированных, были восприняты как неподобающий жаргонизм - и вызвали жесткую реакцию оппозиционных политиков.

Вакцинация от коронавируса во Франции

Уровень вакцинации во Франции - один из самых высоких в Европе. Более 90% взрослого населения страны получило две дозы препарата.

Последние месяцы во Франции для посещения многих общественных мест требовали справку о вакцинации или негативный тест на коронавирус. Однако теперь, на фоне стремительного распространения варианта "Омикрон", французские власти хотят отменить возможность предоставления справки о негативном тесте.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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