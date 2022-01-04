Прививку можно делать только препаратом Pfizer.

В США разрешили применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech для подростков от 12 до 15 лет и для детей от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Об этом говорится в заявлении Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Специалисты также позволили сократить время между первой вакцинацией Pfizer и BioNTech и введением бустерной дозы до пяти месяцев. Раньше этот срок составлял 6 месяцев.

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Также в сообщении отмечается, что управление разрешило вакцинацию отдельных групп детей в возрасте 5-11 лет с ослабленным иммунитетом.

FDA приняло решение, опираясь на данные из Израиля, где бустерные дозы получили более 6300 граждан в возрасте от 12 до 15 лет.

Третья прививка представителям этой возрастной группы сделали по меньшей мере через пять месяцев после получения второй дозы – и после ревакцинации в этой группе населения не замечено опасных явлений: ни случаев миокардита, ни перикардита.

Также никаких новых проблем с безопасностью не возникло в группе из более 4,1 миллиона жителей Израиля в возрасте от 16 лет, которые получили бустерную дозу минимум через пять месяцев после завершения первичной вакцинации.

Напомним, как писал УНИАН, за последние сутки в США зафиксировали более 1 млн новых инфицированных коронавирусом. А штамм "Омикрон" вызвал рекордную госпитализацию детей, преимущественно не вакцинированных.

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