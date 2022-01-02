Новые правила начнут действовать с понедельника, 3 января.

Во Франции дети возрастом от 6 лет должны будут носить медицинские защитные маски на открытом воздухе и в большинстве общественных мест.

Такие правила начнут действовать с понедельника, 3 января, пишет Politico Europe.

Новые меры предосторожности были приняты после того, как страна зарегистрировала более 230 000 новых случаев COVID-19 31 декабря.

Ранее дети во Франции должны были носить маски с 11 лет.

Читайте такжеВо Франции дети ошибочно получили большую дозу вакцины от коронавируса: как это на них повлиялоПремьер-министр Франции Жан Кастекс на прошлой неделе также обозначил множество других ограничений, которые начнут действовать с января, в том числе требование к людям работать из дома не менее трех дней в неделю. За нарушение этих новых правил компаниям грозит штраф до 50 000 евро. Также собрания на открытом воздухе будут ограничены до 5 000 человек.

Кроме того, Франция стремится ускорить темпы вакцинации против COVID-19, так что теперь граждане имеют право на ревакцинацию уже через три месяца после последней прививки.

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