Возможные поствакцинальные эффекты для этих шести детей могут заключаться в незначительных болях и лихорадке.

Во Франции дети ошибочно получили большую дозу вакцины от коронавируса. Шести маленьким пациентам врач не преднамеренно ввел больше препарата, чем требовалось. Теперь за их состоянием следят медики.

Как на детей повлияла увеличенная доза вакцины, сообщило издание Le Figaro.

Так, шести детям по ошибке ввели слишком сильную дозу вакцины Pfizer. Прививки им делали в центре вакцинации в Ле-Мане, куда в тот же день после инцидента выехал премьер-министр Жан Кастекс.

В субботу, 18 декабря, крупномасштабный ведомственный центр вакцинации в Ле-Мане, который там открыли 15 декабря, открыл линию педиатрической вакцинации для детей, возрастом от 5 до 11 лет. Прививки там делают маленьким пациентам, которые подвержены риску развития тяжелых форм коронавируса и осложнений, а также тем детям, которые живут в окружении людей с ослабленным иммунитетом.

По информации издания, обычная доза вакцины для детей составляет 10 микрограмм педиатрического препарата Pfizer. С 12 лет доза увеличивается до 30 микрограмм, подросткам такого возраста уже делают прививку вакциной Pfizer Comirnaty.

Шесть детей, как сообщает прокуратура, случайно получили по 20 мкг Pfizer Comirnaty. Точного возраста пациентов издание не сообщает, им, судя по всему, было до 12 лет. Врач центра вакцинации, обнаружив эту ошибку, связался с семьями детей и сообщил им о случившемся.

Читайте такжеВ Нидерландах объявили суровый локдаун на праздникиПо данным регионального агентства здравоохранения, возможные поствакцинальные эффекты для этих шести пациентов могут заключаться в том, что у них могут появиться боли в теле и начаться лихорадка. Родители сообщили медикам о симптомах и состоянии своих детей, которым по ошибке ввели большую дозу вакцины.

У пяти детей не появилось никаких поствакцинальных синдромов, только один пациент пожаловался на усталость и боли.

Ранее УНИАН уже сообщал, что страны G7 назвали штамм коронавируса "Омикрон" самой большой угрозой для глобальной системы здравоохранения.

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Автор: Полина Кузенко